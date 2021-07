Estados Unidos pierde contra Australia y siembra la preocupación

La selección de baloncesto de Estados Unidos vivió otra noche para el olvido con la segunda derrota consecutiva de preparación para Tokio 2020, esta vez frente a Australia por 83-91. Por segunda vez en tres días, el equipo de Estados Unidos sufrió la humillación de ser derrotado en el torneo amistoso que se disputó en Las Vegas (Nevada). La selección olímpica estadounidense había perdido el pasado sábado por 87-90 frente a Nigeria.

Incredible effort from the Boomers.



Cool, calm & collected when the USA were on the attack.



??:

Mills: 22pts, 2rb, 4ass

Ingles: 17pts, 4rb, 3ass, 3x3PT

Thybulle: 12pts, 2blk, 3ass, 2x3PT

Goulding: 11pts

Reath: 9pts, 3rb



Huge defence: RBS

Kay 9, Landale 7.



???? pic.twitter.com/crZJrPOjcF