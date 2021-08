Australia se cuelga el bronce y deja a Doncic sin metal

Australia venció 93-107 a Eslovenia y se adjudicó el bronce en Tokio. Luka Doncic, por lo tanto, abandona Japón sin un metal al cuello. El esloveno firmó 22 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en la derrota de su equipo.

?? HISTORY MADE ??



The Boomers have done it- Australia have secured their first ever men’s basketball Olympic medal!



The bronze is coming home! ????#Tokyo2020pic.twitter.com/ngxiYRwHdk