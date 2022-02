La entrenadora de Valieva cree en su inocencia

Eteri Tutberidze, la entrenadora de la patinadora rusa Kamila Valíeva, que supuestamente dio positivo en un control de dopaje en los Juegos de Invierno de Pekín, aseguró hoy que cree en la inocencia de su protegida y cuenta con que haya una decisión justa en el caso.

"Ha surgido una situación muy controvertida y difícil, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas", dijo Tutberidze en declaraciones al Primer Canal de la televisión rusa. "Estoy absolutamente segura de que Kamila es inocente y limpia. Y para nosotros esto no es un teorema, sino un axioma, no necesita ser demostrado", añadió.

Aseguró que ella no abandonará a la atleta "en ningún caso" ante esta situación. Tutberidze se mostró molesta por el caso al afirmar que "no está muy claro por qué una atleta con una prueba dudosa del 25 de diciembre fue admitida en los Juegos Olímpicos". "O esto es una coincidencia fatal, o este es un plan muy bien planeado", sostuvo.

"Realmente espero que nuestros líderes no nos abandonen, defiendan nuestros derechos y demuestren nuestra inocencia", añadió. Explicó que ahora mismo todo el equipo de patinaje está a la espera de una decisión sobre Valíeva, y tiene "miedo de hacer cualquier tipo de declaraciones para no violar, no perjudicarla". "No sé quién decide qué, de verdad esperamos que de alguna manera prevalezca la justicia”, agregó la entrenadora.

Según informó el diario ruso "Sport-Express", la sustancia detectada en la patinadora en diciembre es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos y no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo. Debido a ese positivo, según la prensa, la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos. Valíeva, considerada unánimemente la nueva zarina de la modalidad, ocupó portadas de todo el mundo al realizar por primera vez en la historia un cuádruple salto sobre el hielo de la capital china.