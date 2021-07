Durant y Beal lideran la victoria de Estados Unidos ante Argentina

El alero Kevin Durant y el escolta Bradley Beal, con 17 puntos cada uno, lideraron el ataque de la selección de Estados Unidos, que este martes arrolló a la de Argentina por 108-80 en el tercer partido de preparación en Las Vegas para los Juegos Olímpicos de Tokio. La exhibición de hoy dio un gran alivio al equipo de las Barras y las Estrellas pues habían perdido los dos partidos anteriores frente a las selecciones de Nigeria (87-90) y Australia (83-91) en el Mandalay Bay Events Center. Estados Unidos, que busca su cuarto oro olímpico consecutivo, esta vez no dejó margen al rival. El entrenador Gregg Popovich, muy criticado por el decepcionante nivel mostrado frente a Nigeria y Australia, encontró la tecla de la buena comunicación en el campo entre todos los jugadores.

