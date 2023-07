Desvelada la antorcha para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 dio a conocer este martes el diseño de la antorcha que hará el recorrido hasta el pebetero instalado en la capital francesa y que ha sido diseñada por Mathieu Lehanneur.

"Este objeto encarna todas las ediciones de los Juegos. Cuando echamos la vista atrás, cada antorcha es más bonita que la anterior y cada una es única. Todos los países intentan mostrar su creatividad y podemos verlo, es un objeto estético que cuenta algo", remarcó Tony Estanguet en rueda de prensa durante la presentación de la antorcha.

Según indicaron desde el Comité Organizador, el diseño se distingue ante todo por su color champán, "único y radiante", y Lehanneur se ha inspirado para crear en la Igualdad, el Agua y la Paz, los tres lemas del evento.

Notre torche s'inspire de 3 marqueurs de #Paris2024



l’Égalité, qu’on retrouve dans sa symétrie parfaite

l’Eau, rappelée par les effets de relief et de lumière

l’Apaisement, avec la pureté de sa forme et de ses arrondis



On vous explique tout ça ?? pic.twitter.com/txy2Lj6kMQ