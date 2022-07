El Comité Paralímpico Español y CaixaBank renuevan su compromiso con vistas a París 2024

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, renovó este jueves el compromiso de patrocinio que CaixaBank mantiene con su entidad desde 2019, con vistas a los Juegos de París 2024, y que su máximo mandatario, José Ignacio Goirigolzarri, calificó como el "paradigma del esfuerzo en el deporte".

El acuerdo de patrocinio de CaixaBank, bajo el lema 'El compromiso continua', se basa en una aportación de la entidad bancaria a través de la denominada tarjeta paralímpica, impresa en braille, con la que se destinará una cuantía económica al Comité Paralímpico Español de un porcentaje de la facturación global y un porcentaje de la cuota anual.

El objetivo es facilitar que los deportistas españoles puedan llevar a cabo su preparación para afrontar los Juegos Paralímpicos de París 2024.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, se mostró mostró "contento por este acuerdo que demuestra el apoyo a los deportistas paralímpicos", de los que dijo que son "un ejemplo de esfuerzo y superación".

"Renovamos la tarjeta paralímpicos, que es un acuerdo con el Comité que intenta que una de la parte de los ingresos financie la actividad de los deportistas, y además apoyamos a las jóvenes promesas para centrarse en el trabajo de base de los deportistas", señaló.

"Me encanta el eslogan de 'Inconformistas' porque el inconformismo provoca el progreso de la humanidad y de las personas. Progresas porque piensas que la realidad es susceptible de ser mejor. La autocomplacencia es letal para el desarrollo de las personas", manifestó.

"Mirando al futuro queremos redoblar los esfuerzos. Nos pone de manifiesto que estamos en el buen camino. Las empresas tenemos la obligación, y en especial nosotros, que apoyar a la sociedad es parte esencial de nuestro propósito. Ninguna idea es sostenible si la sociedad no quiere que existas o no te ve valor. En ese contexto el deporte paralímpico es el paradigma de la representación del esfuerzo", comentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, dio las "gracias" a CaixaBank por "permitir seguir cumpliendo los sueños de los deportistas con discapacidad".

"Nuestra obligación es la de aportar lo mejor de cada uno para hacer mejor nuestro país. Queremos devolver a la sociedad que sea real la igualdad de oportunidades. Los deportistas son inconformistas y tratamos de mirar hacía adelante, no hacía atrás. Hay que ver el futuro, nuevas metas e ir a por ellas. Si eso lo hiciéramos todos la sociedad sería mejor", confesó.

"Hay que seguir luchando a pesar de la incertidumbre, ser positivos y tener certidumbre. Por la suerte hay que luchar cada día, no la dan gratis. Estos deportistas desfilarán en París en nombre del país en solo dos años", apuntó.

La nadadora catalana Sarai Gascón, ganadora de ocho medallas en cuatro Juegos, destacó que "cada deportista tiene metas y objetivos distintos y, aunque se puede competir en Mundiales o Europeos, lo más importante son los Juegos".

"He participado en cuatro y espero que en París sean los quintos. Hay que entrenar muchas horas cada día, debemos esforzarnos mucho y tener ilusión. Conseguir estar entre los mejores del mundo no se consigue de la noche a la mañana ni se consigue solo. No podríamos dedicarnos al deporte si no es con la ayuda de los patrocinadores", apuntó.

En el marco de este patrocinio, CaixaBank se ha adherido al proyecto 'Promesas paralímpicas', creado por el CPE junto a diferentes federaciones, que fomenta el deporte de base para personas con discapacidad. Una de las federaciones beneficiadas es la de triatlón.

José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, dijo que su "percepción es que la distancia social entre el deporte olímpico y paralímpico cada vez es menor".

"Hemos puesto el listón muy alto en triatlón. Solo Estados Unidos tuvo más medallas que nosotros en los Juegos. Este patrocinio con el programa de 'Jóvenes promesas' nos permitirá una estrategia 360 para trabajar en la promoción del deporte paralímpico, la detección del talento, tecnificación y rendimiento", manifestó.

También estuvieron presentes otros deportistas paralímpicos como los judocas Sergio Ibáñez y Marta Arce, los nadadores José Ramón Cantero, María Delgado, José Antonio Marí e Iván Salguero, la atleta Desirée Vila, la campeona de España de halterofilia Loida Zabala, la triatleta Andrea Miguélez.