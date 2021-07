Brisbane organizará los Juegos Olímpicos de 2032

La ciudad australiana de Brisbane organizará los Juegos Olímpicos del año 2032, una decisión que permite al COI planificar su agenda con tranquilidad, y a largo plazo, tras las incertidumbres que ha vivido en la última década a causa de la crisis económica y de la pandemia de coronavirus.



La 138 Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), reunida en Tokio, respaldó mayoritariamente una propuesta de su Comisión Ejecutiva para conceder la sede a Brisbane. Más que una elección, fue un trámite de ratificación en el que cabían pocas sorpresas. Es la primera vez que se otorgan los Juegos por este sistema, sin una competición abierta entre varias aspirantes. Ahora el COI negocia discreta y directamente, en lo que llama 'fase de diálogo', con las ciudades interesadas y propone un nombre para su aprobación.



Nunca se había dado el caso de que antes de la inauguración de unos Juegos, los de Tokio 2020 este viernes, se conociera ya el nombre de las tres siguientes ciudades organizadoras: París en 2024, Los Ángeles en 2028 y Brisbane en 2032.

It's official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!



Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeampic.twitter.com/CuUvsgCq8s