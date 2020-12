Breakdance, surf, escalada y skateboard, deportes confirmados para París 2024

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional aprobó este lunes la inclusión del breakdance, el surf, la escalada y el skateboard en el programa olímpico de París-2024 y confirmó que la prueba atlética de 50 km marcha será suprimida.

La prueba más larga del programa del atletismo era la única que se disputaba sólo en categoría masculina en los Juegos Olímpicos, que en París 2024 alcanzarán la paridad absoluta entre hombres y mujeres, según ha explicado el presidente del COI, Thomas Bach, al término de la reunión del comité. En Tokio 2020 la participación femenina prevista es del 48,8 por ciento.

La cuota de deportistas participantes en París 2024 ha sido fijada en 10.500, incluidos los nuevos deportes incorporados al programa olímpico, lo que supone una reducción de 592 con respecto a Tokio 2020, y de un millar si se añade la reducción de oficiales. Los deportes más afectados por la reducción son el boxeo y la halterofilia.

El Comité propone a World Athletics sustituir los 50 km marcha por una nueva prueba mixta, que puede ser de marcha o de pista, siempre que la prueba se adapte al formato actual de las sedes, y fija un plazo que expira el 31 de mayo próximo para decidirlo.

Junto al breakdance, que hará su debut olímpico, han sido confirmados como deportes adicionales para París 2024 el skateboard, el surf y la escalada, todos a propuesta del Comité Organizador de los Juegos.

Por el contrario, el COI ha rechazado las 41 propuestas adicionales formuladas por las Federaciones Internacionales, y ha reducido el número de pruebas que reparten medallas de 339 a 329.

Las competiciones mixtas pasarán de las 18 de Tokio 2020 a las 22 de París 2024, y por primera vez habrá paridad absoluta en atletismo, boxeo y ciclismo. Bach aseguró que el COI está preparando los Juegos de París 2024 para el mundo postcoronavirus.

"Con este programa estamos preparando a los Juegos de París 2020 para el mundo postcoronavirus. Estamos reduciendo los costes y la complejidad de los Juegos y por primera vez en la historia la participación será exactamente la misma en hombres y mujeres", afirmó Bach.

De acuerdo con el protocolo para prevenir la covid-19 en Tokio 3030, los deportistas podrán llegar a la Villa Olímpica cinco días antes del comienzo de su competición y podrán permanecer en ella hasta dos días después de que concluya su intervención, precisó Bach.

Este es el programa olímpico de París 2024 que ha presentado el Comité Olímpico Internacional:

