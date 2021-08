Bach descarta que haya vínculos entre los JJOO y el aumento de contagios en Japón

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, descartó hoy que haya conexión entre la celebración de los Juegos de Tokio y el aumento récord de contagios de coronavirus en la capital nipona y resto del país. "Las afirmaciones sobre efectos indirectos son bastante insostenibles, no he visto ningún dato que las apoye", dijo el presidente del COI al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa convocada hoy en Tokio para hacer balance de los Juegos, que se celebran en la capital nipona hasta el próximo domingo. "No hemos tenido ninguna transmisión del virus entre el público y participantes, ni en la otra dirección. Todas las cifras que manejamos muestran que las medidas anticoronavirus ha sido efectivas", afirmó Bach.

El presidente del COI añadió que tanto el primer ministro nipón, Yoshihide Suga, como la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, la Organización Mundial de la Salud "y otros muchos expertos" respaldan esta versión. Sin embargo, son varios los especialistas sanitarios nipones que han señalado la celebración del evento deportivo como uno de los factores detrás de la aceleración de los contagios de Japón, que afronta su cuarta y mayor ola de casos hasta la fecha, debido también a la propagación de la variante delta. El principal asesor del Gobierno en la lucha contra el virus, el doctor Shigeru Omi, volvió a afirmar en la víspera que los Juegos Olímpicos han afectado al "sentimiento colectivo" y causado una relajación de los nipones a la hora de percibir la gravedad de la situación sanitaria y de tomar medidas preventivas.

En la víspera se rebasaron por primera vez los 15.000 casos diarios de coronavirus en todo el país, el mismo día en que el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta sanitaria en ocho regiones más para tratar de frenar esta evolución. En Tokio, la cifra fue de 5.042 nuevos contagios, también un nuevo máximo, y mientras la capital se encuentra bajo emergencia sanitaria y acoge unos Juegos en formato burbuja, sin público y con férreas restricciones para todos sus participantes. Además, desde el pasado 1 de julio se han detectado 382 contagios de personas en participantes en los Juegos a su llegada a Japón o durante el evento deportivo, 29 de ellos en atletas, según la organización.