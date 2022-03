Alejandro Blanco descarta una candidatura olímpica de Madrid para los Juegos de 2036

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, descartó este martes, a instancias de las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), la posibilidad de que Madrid presente una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2036.



En una entrevista con la emisora de radio RAC1, Blanco animó a la capital española a "reiniciar el camino" para ser sede de unos Juegos Olímpicos de verano, si bien subrayó que "en este momento" su candidatura para la cita de 2036 "no está encima de la mesa para nada".



"He tenido varias reuniones con el alcalde de Madrid hablando de este tema y Madrid, sin ninguna duda, es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos Olímpicos, pero no va a optar a los del 2036", sentenció Blanco.



Y añadió: "Nosotros (el COE) cuando hablamos con el COI de las posibilidades que había, nos dijeron que las posibilidades son de invierno. Están dados los juegos de París (2024), los de Los Ángeles (2028) y los de Brisbane (2032) y la recomendación que nos dijeron para los del 2036 es que Madrid no se presente".

Blanco anima a que el sueño de Madrid no desaparezca

Blanco afirmó que "todo el mundo tiene que tener tranquilidad" y que "el sueño de Madrid no debe desaparecer" para albergar en un futuro la cita olímpica.

"El compromiso que tenemos, y además estoy muy agradecido al alcalde de Madrid, es que se retomen las actividades de alto nivel en Madrid para intentar en un futuro, no en el 2036, optar a los Juegos", zanjó el presidente del COE.



Madrid optó tres veces de forma consecutiva a acoger los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020, que fueron concedidos respectivamente a Londres, Río de Janeiro y Tokio.