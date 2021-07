La joven taekwondista española de 17 años Adriana Cerezo es la gran protagonista del deporte español tras su medalla de plata en los Juegos Olímpicos en la categoría de -49 kilos.

Adriana ha calificado como "indescriptible" todo lo que está viviendo en las últimas horas. A través de un mensaje a través de sus redes sociales, la medallista olímpica ha querido agradecer todo el apoyo y las felicitaciones que ha recibido "antes, durante y después de la competición".

Indescriptible la sensación de tener a toda tu gente detrás????. No me quedan palabras de agradecimiento para todas las personas que me han mostrado su apoyo antes, durante y después de la competición. INCREÍBLE?? #ElCorazónDeEspaña@HankukTkd@COE_es@TAEKWONDORFET@becaspodiumpic.twitter.com/kVGFnyudIc