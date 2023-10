Jon Rahm se atasca en la tercera jornada

Jon Rahm, número tres del mundo, no logró la reacción que necesitaba para reengancharse a la cabeza de la clasificación del Abierto de España en la tercera jornada, en la que dos bogey le hicieron terminar con una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo el par, y un acumulado de -7, lejos de los primeros puestos que ocupan el francés Mathieu Pavon y el neerlandés Wil Besseling.

El 'León de Barrika', emparejado de nuevo con el también español Rafa Cabrera Bello, al igual que en los dos primeros días, también compartió partido con el sudafricano Louis de Jager, número 314 del mundo, que aún no ha concluido ningún torneo del circuito europeo entre los diez primeros desde hace diez meses, cuando fue quinto en el Abierto de Joburg que se disputó en su país natal.

Rahm, que partía con un -3, lejos de los -11 del francés Mathieu Pavon, comenzó su recorrido en la tercera jornada desde el hoyo 1, el más emblemático del circuito por las vistas sobre el horizonte de Madrid con las cinco torres del paseo de la Castellana de fondo. Ese hoyo, en la segunda jornada, lo cerró con bogey pero en esta tercera lo hizo con birdie, algo que le arrancó la primera sonrisa del día.

El rictus cambió en el segundo hoyo, considerado uno de los más duros como reflejan las estadísticas, en el que se atascó y lo resolvió con un bogey.

Esos dos hoyos fueron el preludio de lo que vendría después a lo largo de la jornada, con un juego muy irregular por parte de Rahm, que hizo birdies en el 4, 8 y 10, pero volvió a sufrir en el catorce, en el que hizo bogey, enmendado su error rápidamente en el quince con otro birdie. Acabó con un birdie en el 18.

"Es curioso. El día que peor le he dado hago un resultado bajo. En el césped he tenido buenas sensaciones pero en el resto bastante peor", dijo Rahm, confiado en que "lo mejor esté por venir"."No sé qué mensaje dar a la afición. Que me manden a mi uno de confianza, que la necesito y con su ayuda será un poco más fácil", confesó.

Rafa Cabrera Bello no tuvo su mejor día. Comenzó la jornada con tres bajo par y la acabó con -2 debido a que completó el recorrido en 72 golpes (+1), y un acumulado de -2.

"Estoy insatisfecho porque no he jugado como me hubiese gustado. No he jugado con brillantez aunque lo he luchado", comentó.

Matthieu Pavon presenta su credencial al título

El francés Matthieu Pavon completó este sábado una brillante tercera jornada del Abierto de España, en la que firmó una tarjeta de 66 golpes (5 bajo par) para un acumulado de 197 (-16), que le permiten llegar al último día de competición como principal favorito al triunfo

Pavon, de 30 años, no ha logrado ningún triunfo en el circuito europeo (ahora DP World Tour), pero espera conseguir el primero en el Club de Campo Villa de Madrid, dónde está completando un torneo sensacional y en el que demuestra no sentir presión.

El golfista francés, hijo de Michel Pavon, que fue futbolista de equipos como el Toulouse, Montpellier, Girondins y Betis, volvió a completar una jornada de juego excelente con seis birdies y solo empañada por un bogey en el hoyo 17 del que se rehízo en el último.

Ningún otro jugador mostró el acierto que Pavon, seguro en las salidas, fiable en las distancias cortas y cada vez más solvente según pasan las jornadas.

García Heredia: "Salgo la última jornada con más opciones de victoria que el año pasado"

El español Alfredo García Heredia, que a falta de la última jornada del Abierto de España está situado a cuatro golpes del líder, el francés Matthieu Pavon, declaró este sábado que tiene "bastante margen de mejora" y saldrá el último día "con más opciones de victoria que el año pasado".

???? Alfredo García-Heredia (-12) emociona en el #AccionaOpen acabando la tercera jornada a 4? golpes del líder.@DPWorldTourpic.twitter.com/3QgXHxVeKY — ACCIONA Open de España presented by Madrid (@accionaopen) October 14, 2023

García Heredia, de 41 años, acumula en las tres primeras jornadas del campeonato 201 golpes (-12) y es el primer español en la clasificación a cuatro golpes de Pavon, líder con un acumulado de 197 (-16).

El golfista gijonés pasó el corte con solvencia tras una primera jornada con 69 golpes (-2) y una segunda con 64 (-7) sin ningún error. En la tercera siguió manteniendo el buen nivel de juego que arrastraba con 68 golpes (-3) al completar el recorrido con siete birdies y cuatro bogey.