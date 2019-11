Jon Rahm encara la última ronda como líder junto a Lorenzo-Vera

El español Jon Rahm protagonizó una de las mejores vueltas del sábado y con ello alcanzó el liderato del DP World Tour Championship, que se disputa en el Jumeirah Golf Estates de Dubai, aunque igualado con el francés Mike Lorenzo-Vera.

Rahm, que por lo tanto mantiene aspiraciones a terminar como ganador de la Orden del Mérito del circuito europeo, zanjó el día con una tarjeta con 66 golpes después de sumar siete 'birdies' por tan solo un 'bogey' para un total de 201 impactos (-15), empatado con Lorenzo-Vera, que repitió el 69 del viernes.

No obstante, ambos tienen muy cerca, a dos golpes, a todo un peso pesado como el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, y a cuatro al inglés Tommy Fleetwood, el gran rival del español por la Race to Dubai, mientras que a cinco transita el belga Thomas Pieters.

Rahm podría convertirse en el segundo jugador español que logra la órden de mérito europea tras Seve Ballesteros, aunque el de Barrika se concentrará en ganar el torneo y no la orden de mérito, que es una consecuencia, según sus palabras, de lo demás, con lo que no piensa en mirar a sus rivales y tan solo concentrarse en su juego.

"Me pone la piel de gallina pensar en eso. Lo he dicho muchas veces, como jugador español, cada vez que te unes o tienes la oportunidad de poner tu nombre en una lista donde sólo hay un nombre y es el de Seve es bastante impactante", admitió no obstante el jugador vasco.

"Y pensar que ni Sergio, ni Miguel Ángel, ni Ollie, ni muchos otros grandes jugadores pudieron hacerlo. Es difícil de creer que tenga la oportunidad de ser el segundo", señaló Rahm, quien apuntó que lo que va a tratar es de "disfrutar".

Sergio García mantiene opciones de terminar en el 'top 10'. Está en el grupo de undécimos con -5 tras completar su mejor vuelta del fin de semana con 67, justo por delante de Adri Arnaus (-4), mientras que Jorge Campillo está con -2 y Rafa Cabrera Bello con -1.