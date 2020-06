Completada la ronda inicial del torneo Charles Schwab Challenge, primero tras el parón por el COVID-19

Se completó la ronda inicial del torneo Charles Schwab Challenge de golf, primero que se disputa tras la pandemia del coronavirus, y los grandes favoritos, encabezados por el norirlandés Rory McIlroy y el español Jon Rahm, no tuvieron su mejor actuación al concluir con una cartulina de dos y uno bajo par, respectivamente.

Mientras que el británico Justin Rose y el estadounidense Harold Varner III compartieron el primer lugar con un registro final de 63 golpes, siete bajo par.

El venezolano Jhonattan Vegas y el mexicano Abraham Ancer también tuvieron una gran jornada al compartir el tercer lugar con el estadounidense Colin Morikawa, todos ellos con un recorrido de 64 golpes (6 bajo par).

La maratoniana jornada en el Colonial Club de Forth Worth (Texas) comenzó cargada de entusiasmo con la vuelta de la competición del golf tras casi tres meses de suspensión por causa de la pandemia del coronavirus y aunque no hubo aficionados, los golfistas se mostraron plenos de energía en busca de reencontrarse con su mejor juego.

También se dio el anunciado homenaje a George Floyd, el hombre afroamericano que murió el pasado 25 de mayo mientras se encontraba en custodia de la policía de Minneapolis.

El acto se dio a las 8:46 de la mañana cuando se paró toda la actividad en recuerdo de los 8:46 minutos que un agente de policía de Minneapolis mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, quien posteriormente murió después de haber suplicado que no podía respirar.

El comisionado de la PGA Tour, Jay Monahan, se paró en el primer tee para la hora de inicio de las 8:46 a.m. que figuraba en la hoja del tee sin ningún nombre de jugador y oficializó el homenaje a Floyd, cuya muerte provocó indignación y protestas a través de todo el país y el mundo.

"A medida que el PGA Tour se compromete a amplificar las voces y los esfuerzos para poner fin a los problemas existentes de las injusticias raciales y sociales, hemos reservado el horario de salida a las 8:46 para hacer una pausa por un momento de silencio, oración y reflexión", comentó Monahan.

A pause in the Return to Golf, at 8:46 a.m: pic.twitter.com/wqmuZPgYOa