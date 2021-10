El británico Matt Fitzpatrick sale triunfador de Valderrama

El británico Matt Fitzpatrick ganó este domingo el torneo de golf Estrella Damm Andalucía Masters en el Real Club Valderrama, con seis golpes bajo par y una ventaja de tres impactos sobre los segundos clasificados.

