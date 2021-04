El duro aviso de Ceferin: "Todos aquellos que jueguen la Superliga, no lo podrán hacer con su selección"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha advertido a los clubes creadores de la Superliga europea que si optan por seguir adelante con su idea, sus jugadores "no podrán representar a sus selecciones" ni "participar en Eurocopas o Mundiales", y ha tildado el proyecto de "vergonzoso y egoísta", fruto de la "codicia" de unos pocos.

"Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones. Los jugadores que participen en la Superliga no podrán representar a sus selecciones ni participar en Eurocopas o Mundiales", declaró tras la reunión del Comité Ejecutivo de UEFA de este lunes.

Además, Ceferin reconoció que "todavía" están evaluando posibles medidas inmediatas y sanciones con el equipo legal del organismo rector del fútbol europeo. "Pero tomaremos todas las medidas que podamos y les informaremos lo antes posible", aseguró.

La reunión de este lunes estaba prevista para confirmar el cambio de formato de la ampliada Liga de Campeones, pero la Superliga europea ha centrado todo el protagonismo. "La UEFA y el mundo del fútbol están unidos contra la propuesta vergonzosa y egoísta que hemos visto en las últimas 24 horas para unos pocos clubes selectos en Europa, motivados por la codicia. Todos estamos unidos contra este proyecto sin sentido", indicó.

No obstante Ceferin dejó la puerta abierta para aquellos clubes que quieran salirse del proyecto de la Superliga y regresar a las competiciones de la UEFA y destacó el respaldo recibido por parte de la Comisión Europea sobre la postura de la UEFA contra este proyecto y la de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, lo manifestará mañana en el Congreso de la organización

"No quiero que tengan que ponerse de rodillas. Pediría respeto, algo que hasta ahora no ha abundado, la condición es que uno respete a los otros clubes. El presidente de la ECA ha echado a correr de su propia organización, no quiero culpas, ni temas personales. Me sorprende, nunca había imaginado que se podía llegar hasta aquí, pero les acogemos con los brazos abiertos a este proyecto estupendo", apuntó.