Werner, objetivo prioritario del Atlético de Madrid

Según ha podido saber la Cadena COPE, el objetivo prioritario que tiene el Atlético para reforzar su linea de ataque es el delantero internacional alemán del Red Bull Leipzig Timo Werner. Antonio Ruiz adelantó en El Partidazo de COPE que el club rojiblanco podría tener ya el visto bueno del futbolista aunque luego tendrá que cerrar el acuerdo definitivo con el club alemán porque tiene contrato hasta 2023.

ASÍ HA CONTADO ANTONIO RUIZ LA NOTICIA DEL INTERÉS DEL ATLETI POR WERNER

La operación no se cerraría por menos de 60 millones de euros y ahora mismo la única cuestión pendiente es si el Atlético podría traerlo ya para este mercado de invierno o tendría que esperar hasta junio. Esta circunstancia dependerá, en buena parte, del futuro de Diego Costa, ahora mismo lesionado hasta el mes de febrero.. En este sentido, la COPE maneja la información de que el delantero hispano brasileño no siga la próxima temporada e, incluso, la posibilidad de que anticipe su salida y no vuelva ya tras su lesión. Ahora mismo, Diego Costa tiene ofertas muy interesantes de Brasil y Qatar para salir en cuanto se recupere de su lesión y si se decide por alguna tendría que contar con el visto bueno del Atlético y su acuerdo definitivo con el club de destino.