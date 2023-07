Vinicius sale en defensa de Benjamin Mendy: "¿Qué se hará para reparar el daño?"

Benjamin Mendy, ex jugador del Manchester City, fue declarado no culpable de un caso de violación y otro de intento de violación. El pasado mes de enero, fue también absuelto de seis cargos de violación y uno de agresión sexual.

Vinicius Jr ha condenado en sus redes sociales el trato que ha recibido el francés por parte de la opinión pública desde que salieron a la luz las acusaciones. El futbolista del Real Madrid lamenta la situación que ha vivido Mendy durante los dos últimos años, pese a, finalmente, haber sido absuelto.

"Lamento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy. Perdiste dos años de tu carrera, pero eso es lo de menos de toda esta situación… ¿Y el daño psicológico? Seguro que tu vida nunca volverá a ser la misma. La cultura de destruir reputaciones ha hecho otra víctima más", comenzó.

