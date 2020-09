El Villarreal ficha al jugador del Barça Jorge Cuenca hasta 2025 por 2,5 millones más variables

El central español Jorge Cuenca jugará en el Villarreal CF hasta 2025 tras el acuerdo alcanzado entre los castellonenses y su anterior club, el FC Barcelona, para su fichaje, cifrado en 2,5 millones de euros fijos y 4 en variables.

"El FC Barcelona y el Villarreal CF han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa central Jorge Cuenca. El conjunto valenciano pagará al FC Barcelona 2,5 millones de euros más 4 en variables", comunicó el club blaugrana.

Además, el Barça se asegura una opción de recompra y el 20 por ciento de un futuro traspaso del jugador, que firma por el Villarreal para las próximas cinco temporadas.

El Villarreal confirmó que esta temporada, el joven futbolista jugará cedido en el Almería, en LaLiga Smartbank.

Cuenca debutó con el primer equipo azulgrana

El central llegó al FC Barcelona en la temporada 2017/18 procedente del Alcorcón, y ha jugado un total de 65 partidos en el Barça B. Debutó con el primer equipo, en la Copa del Rey, en el campo de la Cultural Leonesa.

"Es un joven defensor madrileño con un excelente dominio del juego a balón parado y una gran capacidad de anticipación", destaca el Villarreal de su nuevo jugador, internacional con la selección española Sub-19 y Sub-21.

Cuenca llega a un Villarreal al que le tiene cariño, y del que tiene camisetas, bufandas y carcasas de teléfono personalizadas desde que de pequeño le regalaron una equipación completa del 'Submarino amarillo' para animar a su padre, que jugaba al fútbol sala vestido de amarillo.

"Ahora, con solo 20 años, cumple el sueño de vincularse con el Villarreal CF y poder defender la camiseta que, con ilusión, se ponía para animar a su padre hace más de quince años", explica la entidad.

Por su parte, el jugador asegura que lo dará todo. "Muy contento e ilusionado de unirme a esta gran familia. Vengo con toda la ilusión del mundo. Me considero un central que saca bien la pelota, me gusta jugar, no rehuyo el choque y doy el máximo de mí en cada partido", manifestó.

El Villarreal presume de jugador con pasado 'groget'

- Bueno, Jorge, ¿Estás contento de fichar por el Villarreal?



- ¿Que si estoy contento? Mírate estas fotos...



El propio Villarreal cuenta la historia que une a su recién incorporado y al submarino amarillo: "La historia de Jorge Cuenca y su relación con el Villarreal es muy especial. Cuando no era más que un niño, el joven madrileño se aficionó al fútbol viendo jugar a su padre, que junto a sus amigos, formó un equipo de fútbol sala para participar en una liga amateur de Madrid. Aquel conjunto vestía de color amarillo, así que, para poder animar a su padre, su familia le regaló la equipación completa del Villarreal, que siempre llevaba orgulloso durante los partidos. Desde entonces, se aficionó al Submarino, al que siempre ha seguido con simpatía desde la distancia. Camisetas, bufandas e incluso carcasas personalizadas del Submarino han acompañado a Jorge Cuenca durante su infancia y adolescencia. Ahora, con solo 20 años, cumple el sueño de vincularse con el Villarreal CF y poder defender la camiseta que, con ilusión, se ponía para animar a su padre hace más de quince años."