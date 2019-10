Velasco Carballo pide a Mediapro "que no muestre líneas de que no sean las del VAR"

Este lunes se ha confirmado la noticia que apuntó Isaac Fouto este domingo con relación a la polémica imagen del VAR del fuera de juego del pasado Athletic-Valencia, de la 7ª jornada de LaLiga Santander: la realización recibió la imagen de la jugada a las 14.12h, es decir, 45 minutos después de que se produjera el gol sobre el campo. En el Comité Técnico de Árbitros sigue la indignación porque entienden que esa foto no debió emitirse.

Para saber mejor qué pasó, El Partidazo de COPE juntó al Jefe de Realización de Mediapro, Óscar Lago, y al jefe de los árbitros en España, Carlos Velasco Carballo.

La RFEF acusa a Mediapro de manipular una imagen del VAR en el Athletic-Valencia LaLiga aclara que la imagen oficial del VAR del Athletic-Valencia no pudo emitirse hasta la segunda parte. 28 sep 2019 - 22:22

Óscar Lago asegura que reclamaron la imagen "hasta tres veces desde la unidad móvil, pero no tuvimos ninguna respuesta por el intercom. La compañía del VAR saben que tienen que mandarnos nuestras imágenes. Los técnicos en el estadio eran los primeros que sabían que no nos había llegado la imagen".

Entretanto, decidieron trazar una línea sobre la imagen que mostraba el fuera de juego: "No es un error haber trazado la línea, nuestro deber es dar al espectador el máximo de imágenes. El protocolo del VAR no afecta a la realización televisiva, pero cuando entra el VAR en acción y hay una revisión oficial, hay que poner grafismos para que la gente sepa que es imagen del VAR".

No entidenden por qué "hay situaciones en las que las imágenes llegan al minuto y otras, mucho después. No sé si les fallan máquinas, personal o por qué no llegan. Congelamos la imagen en la unidad móvil, podemos errar en el frame equivocado, nosotros hacemos televisión, no es nada científico. La única línea oficial es la del VAR", se defendió.

Además, califica el inicio de esta temporada con el VAR como "complicado, con muchas disfunciones".

Enseguida intervino Velasco Carballo, que confirmó que los árbitros de la sala del VAR revisaron la imagen de forma inmediata a la jugada. Denunció que la imagen que muestra "la producción de televisión en el minuto 33, con unas supuestas líneas de fuera de juego que no sé de dónde salen" y, después, "en el minuto 55, la línea oficial del VAR", "provoca que muchos se confundan y no entiendan la diferencia entre una línea y otra". Y añade: "La televisión, durante la temporada pasada y lo que llevamos de esta, nunca ha mostrado una línea en fuera de juego que no sea la oficial".

"Nos gustaría que no se creara confusión", pidió.

Los árbitros han enviado un comunicado este lunes para demostrar que sí enviaron a Mediapro las imágenes con rapidez: "En el informe probamos que nosotros sí lo enviamos", pero tampoco quiere tildar a Mediapro de mentirosos por un posible error técnico: "Yo tampoco quiero tildar de mentiroso a nadie. Quiero ofrecer el mismo beneficio de credibilidad a la compañía que dice que no lo estaba recibiendo", pero volvió a pedir a Mediapro que no realice imágenes que induzcan a confusión: "El motivo que me preocupa es que, si no llega, por el motivo que sea, o no se produce la comunicación, entendemos que se debería hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 500 partidos con VAR que se ha hecho en este país. Entendemos que no es bueno para la competición que se muestre una línea que no es la del VAR".