Van Gaal sale en defensa de Koeman: “Cuando van mal, la gente del Barça siempre mira a los extranjeros”

September 1, 2021, Oslo, Norway: 210901 Louis van Gaal, head coach of Netherlands, of Netherlands ahead of the FIFA World Cup Qualifier football match between Norway and Netherlands on September 1, 2021 in Oslo. .Photo: Vegard Wivestad GrÃ?Â?tt / BILDBYRÃ?â??N / kod VG / VG0159.bbeng fotball soccer football fotboll fifa world cup qualifiers vm-kvalifisering vm kvalik landskamp norge norway netherlands holland nederland (Credit Image: © Vegard Wivestad GrÃ?Ë?Tt/Bildbyran via ZUMA Press)