Umtiti, Lenglet y nueve jugadores del filial, novedades para jugar en Mallorca

Los defensas franceses Samuel Umtiti y Clement Lenglet, que este mismo sábado dieron negativo por Covid-19 en la última prueba PCR realizada por el Barcelona, son las principales novedades en la lista de convocados del primer equipo azulgrana, diezmado por las bajas, para jugar este domingo (21:00 horas) ante el Mallorca.



Antes de la última sesión, el club informó del negativo de Umtiti, al que se sumó a última hora Lenglet que, a pesar de no tener ritmo de entrenamiento, viajarán a Mallorca.



No obstante, el técnico Xavi Hernández ha recurrido a los jóvenes del Barcelona B Ferran Jutglà, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vegas, Ilias Akhomach y Estanis Pedrola para suplir las dieciséis bajas que su equipo acumula entre positivos por coronavirus y lesionados.



Ocho jugadores del primer equipo no jugaran en Mallorca al ser positivos por Covid-19: Dani Alves, si bien todavía no está inscrito, Sergiño Dest, Jordi Alba, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', sancionado de todas formas, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé y Ez Abde.



Además, en el centro del campo Sergio Busquets será baja por sanción, mientras que Sergi Roberto y Pedro González 'Pedri' lo serán por lesión. En la delantera, continúan con problemas físicos Ansu Fati, Martin Braithwaite, Memphis Depay.



A ellos se suman Ferran Torres, que aún no ha podido ser inscrito, mientras que el delantero Yusuf Demir tiene permiso del club para buscar un nuevo destino.



Así, la expedición azulgrana, que viajará este mismo domingo a Palma de Mallorca, estará formada por los siguientes 21 jugadores: Ter Stegen, Piqué, Araujo, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Luuk de Jong, Frenkie de Jong, Migueza, Umtiti, Eric García, Iñaki Peña, Nico, Jutglà, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Ilias Akhomach, Guillem, Estanis, Lucas de Vega y Mika Mármol.