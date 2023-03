Laporta se defiende del 'Caso Negreira', en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE

Este lunes, Joan Laporta, presidente del Barcelona, dio un discurso en el que se defendió de las críticas al club por el 'Caso Negreira' y los pagos del club azulgrana al ex vicepresidente del CTA. Laporta manifestó que "Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo".

En El Partidazo de COPE analizamos las palabras del presidente azulgrana en nuestro Tiempo de Opinión, con David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre y Luis García.

David Sánchez cree que el presidente del Barça tiene muy difícil convencer a alguien: “Es muy complicado que lo que diga Laporta vaya a convencer a alguien porque es difícil que nadie crea que se pagó por favores arbitrales. Siempre ha calado lo de decir que desde Madrid se roba. A Laporta no le dejan hablar porque lo que va a decir no va a ayudar al club. No puede justificar la subida de sueldo a Negreira”.

Mónica Marchante también fue muy crítico con Joan Laporta: “Laporta no ha dado ni una sola explicación porque no la puede dar. Que explique por qué cuadriplicó el sueldo a Negreira”.

La reacción de Javier Tebas

El presidente de la LFP, Javier Tebas,habló este lunes sobre toda la polémica del 'Caso Negreira' y del clima que hay en todo el fútbol español, y dijo que “La postura de Laporta no sé si es la más adecuada; no recuerdo una época de tanta crisis. El problema que tenemos es el peor porque hay unos pagos reconocidos por el propio Barcelona. A partir de ahí es que eso es anormal. Se está generando una crispación que es entendible porque está en riesgo no solo la reputación del Barça, sino la de nuestra competición. Me siento avergonzado de que todavía no se pueda resolver porque no tenemos ninguna explicación por parte del Barcelona y ya han pasado muchos días. Hay un victimismo del Barcelona que no sé si es lo más adecuado". "A seis días para un nuevo Clásico, Tebas prevé un Barcelona - Real Madrid "enrarecido. Se juega en el Camp Nou, pero se va a ver en todas partes. No va a ser un Clásico de disfrutar de mucha alegría sino de preocupación con todo lo que está pasando", declaró en una entrevista concedida en Movistar.

Para David Sánchez, Laporta tiene un enemigo claro: “Laporta ve a Javier Tebas al gran enemigo de lo que está pasando”.

Juanma Castaño tiene claro que el presidente del Barcelona usa la técnica de atacar a Tebas para defenderse: “Laporta no es tonto pero sabe que Tebas se está portando con el Barça igual que se comportatría con cualquier equipo y sabe que el marrón lo tiene él”.