Tebas, sobre el 'caso Negreira': "Si Laporta no lo explica bien, debería dimitir"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que si el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, "no explica bien" todo lo referido al 'caso Negreira', "debería dimitir", al mismo tiempo que reveló que entre los clubes del fútbol español hay una "profunda preocupación" y pidió "ir hasta el final" y "encontrar una explicación razonable", que podría ser "que es un delito".

"Si Laporta no lo explica bien, debería dimitir. Una cosa es trabajar con exárbitros, y otra con el Comité técnico de Árbitros (CTA). "Tendrán que ver por qué hizo eso. Son muchas temporadas, con diferentes directivas, que teóricamente no se hablaban, no sé, no me gusta nada", confesó Tebas en una comparecencia ante los medios, con motivo de la presentación de los límites de costes de plantilla deportiva en la sede de LaLiga en Madrid.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante la rueda de prensa para valorar la actualidad del club azulgrana.EFE





El presidente de la patronal informó de que existe una "profunda preocupación en la mayoría de los clubes, incluso en el FC Barcelona", con el 'caso Negreira'. "Cada club es libre para sacar sus comunicados", valoró respecto a los comunicados del Sevilla y el Espanyol valorando la investigación de la Fiscalía de unos supuestos pagos del club catalán al ex vicepresidente del CTA Enríquez Negreira. Además, se mostró contrario a un comunicado colectivo desde LaLiga.

Tebas lamentó el "daño reputacional" que hace este tema al fútbol español y avanzó que colaborarán con la Fiscalía desde su posición "activa". "Nosotros hemos hecho un escrito para la Fiscalía con algún dato que puede ayudar para esclarecer los hechos. Si no hubiese habido prescripción hubiéramos abierto expediente, pero ahora es ilegal", relató.

"Nosotros creemos, con los datos a estas horas, que se puede seguir investigando. Los indicios nos llevan a que hay que investigar, es un tema delictivo. El delito de corrupción deportiva prescribe a los 10 años, ya que su pena de inhabilitación puede ser de más de 5 años (de 2 a 6). Hay que investigarlo porque así lo quieren los clubes, deseo que nos facilite el camino el FC Barcelona", agregó. Y es que Tebas argumentó que la investigación debe continuar para "encontrar una explicación razonable". "Que puede ser que lo que se ha hecho sea un delito. Hasta que no le vea declarar (a Negreira) estaré en una situación de incertidumbre", confesó.

"Yo no me voy a esconder detrás de los clubes en este tema, vamos a seguir la misma línea, no voy a presidir una institución donde hay unos indicios que no puedo investigar. Entre los clubes hay malestar generalizado", continuó con contundencia, antes de confirmar que valorarán denunciar este asunto ante UEFA y FIFA. "Algo tendremos que hacer, sino seríamos incoherentes, aunque sea un club español. Son hechos graves y difícilmente de entender", expresó.

"El Barcelona está preocupado"

Burofax que Enríquez Negreira envió al Barcelona en 2019, en poder del diario El Mundo









Respecto a la postura del Barça mostrada durante la Junta de Divisiones de este lunes, avanzó que en el club catalán "están preocupados" y "esperan tener más claridad y llegar hasta el final" con su investigación interna. "No han valorado si es correcto o no, van a esperar a su investigación. No vamos a dejar que sea el propio club el que haga su investigación", afirmó Tebas.

"Los patrocinadores (de LaLiga) no han mostrado preocupación. Lo que hace daño es no trabajar ni poner blancos sobre negros. Con el 'caso Osasuna' algunos directivos van a ir a prisión, aunque esto es más preocupante, necesita muchísimas aclaraciones. Los patrocinadores estarían preocupados si nosotros no trabajásemos por la investigación. Tienen muy claro que vamos a ir hasta el final, sea un equipo pequeño o el FC Barcelona", zanjó el presidente de LaLiga.