Tebas: "Con la situación que tiene el PSG con el límite salarial, Mbappé es uno de los que debería salir"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo este lunes que "ojalá venga" el francés Kylian MBappé al campeonato español para jugar en el Real Madrid, un club que tiene "solvencia" para acometer grandes incorporaciones en este mercado de verano. El máximo dirigente de LaLiga acudió a la presentación de 'Legends', el museo de reliquias futbolísticas inaugurado recientemente en el centro de Madrid, y habló sobre la posibilidad de que MBappé pueda fichar por el Real Madrid.

"Ojalá venga, lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que se está muy encima, es uno de los jugadores que debería salir", dijo Tebas.



"Para fichar, el Real Madrid sabe sus números y depende de si siguen todos los jugadores o no. Cuando se habla a dos años vista es difícil dar una opinión pero el Real Madrid tiene solvencia para todo", subrayó el presidente de LaLiga, que desveló que, pese a coincidir con Florentino Pérez hace unos días en el Consejo Superior de Deportes, no habló de futbolistas. "De jugadores sólo hablo como aficionado y a los medios, con los equipos muy poco", confesó.



Por último, Tebas no quiso entrar a valorar la decisión de Leo Messi de jugar la próxima temporada en la Liga de Estados Unidos ( en el Inter de Miami): "Qué le vamos a hacer, Messi no es imprescindible", concluyó.