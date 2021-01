Tebas acusa a Infantino de estar tras el proyecto de Superliga europea

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, considera que su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, está detrás del proyecto de la Superliga europea y que ha "animado" a los clubes a montarla, y le ha pedido que aclare "urgentemente su posición personal", y ha advertido de que su creación destruiría "el ecosistema y el equilibrio del fútbol europeo".

"Es obvio que Gianni Infantino ha sido parte de las reuniones y ha sido anfitrión para los clubes para poder trabajar en la Superliga. Ha estado trabajando en ello e incluso les ha animado a montarla", señaló en una entrevista a The Sun que recoge Europa Press.

En este sentido, el máximo dirigente de LaLiga advierte que ha tenido acceso a documentos que circulan entre los aspirantes a formar parte de la Superliga y considera que Infantino aparece en ellos con un nombre secreto: 'W01', que haría referencia a 'World Number One' -número uno mundial-. "En los documentos que tenemos relacionados con la Superliga se menciona el nombre en clave 'W01', que claramente se refiere al señor Infantino. Ese es su nombre en clave. Si me equivoco, me disculparé. Pero tenemos información y los hechos parecen estar ahí. Creo que la gente me dice la verdad", explicó.

Además, cree que el mandatario suizo ha participado de las conversaciones para crear el organismo, a pesar de que dijo públicamente que los jugadores que participasen en la Superliga no podrían hacerlo en Mundiales y Eurocopas. "En los documentos hay ciertas fechas que se retrasan el Mundial de Clubes al mes de enero. Doce equipos europeos, los cinco primeros de cada uno de los dos grupos, con cuatro equipos jugando por los otros dos puestos", subrayó.

Tebas está convencido de que equipos como el Real Madrid, el Manchester United y el Liverpool están detrás de este proyecto, y que el visto bueno de Infantino es clave para que estas informaciones salgan a la luz. "Es obvio que las personas que están ayudando al Real Madrid con esto no me iban a proporcionar esos datos a menos que supieran que Infantino tenía esta información. Él no está en contra, pensó que el proyecto estaba bien", apuntó.

"(Infantino) debería aclarar urgentemente su posición personal, para explicar exactamente por qué estuvo en algunas de las reuniones y alentó el proyecto en ciertos momentos", añadió.

Según sus informaciones, el proyecto podría anunciarse este mes de febrero. "Los documentos que tengo dicen que se anunciará en febrero, el próximo mes. Dice que van a vender los derechos de retransmisión en marzo y que todo comenzará en 2022. No estoy seguro de esto; estos clubes han participado en las decisiones sobre los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones entre 2021 y 2024 y tendrán que romper ese acuerdo", manifestó.

"Otros clubes conocían el proyecto, pero otros ni siquiera sabían que existía. Pero un club, aunque estuviese en contra, dirá: 'Bueno, veamos qué pasa y qué está pasando, porque si sale, no queremos quedarnos fuera'. Por supuesto, no está claro que el dinero exista. Es fácil hablar de ello y más difícil de generar. Aunque haya más dinero a corto o medio plazo para estos clubes, a largo plazo no es bueno para el fútbol ni para ellos", expresó.

También acusó a los propietarios del Manchester United y del Liverpool, Joel Glazer y John Henry, además de a Ivan Gazidis, que pasó de director ejecutivo del Arsenal al mismo puesto en el AC Milan, de confabularse con Florentino Pérez e Infantino. "Es interesante para los clubes de propiedad estadounidense, como Manchester United, Liverpool o Milan, tener fondos estadounidenses detrás de ellos, o para el Inter de Milán con sus fondos chinos. Si es una liga cerrada, obviamente los valores subirán para estos clubes, pero no creo que los derechos de retransmisión aumenten tanto como dicen. Y, lo que es más importante, destruiría el ecosistema y el equilibrio del fútbol europeo", advirtió.

Por último, recalcó que la creación de la Superliga le costaría a LaLiga "más de 1.500 millones de euros en ingresos". "El valor de nuestros clubes bajaría más. Y la Premier League tiene el doble de facturación; los otros 14 clubes en Inglaterra perderían quizás más de 3.000 millones, porque ya no pueden clasificarse para las competiciones europeas", concluyó.