Stoichkov arremete contra Dembélé: "Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo"

Ousmane Dembélé es el nombre propio del Barcelona en los últimos días. El atacante galo no ha renovado su contrato con el club azulgrana que finaliza el próximo 30 de junio y ha sido apartado por la entidad. Este jueves una de las leyendas del Barça, el búlgaro Hristo Stoichkov, arremetió contra el francés en un programa de televisión de la cadena TUDN.

Stoichkov comenzó recordándole todos los partidos que se ha perdido por lesión en sus cuatro temporadas en la Ciudad Condal: "Yo me impliqué como extranjero para saber que era el Barcelona, de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, sabía la historia y tú jamás entendiste que es Barcelona. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo, deja la camiseta y señoras y señores me voy, muchas gracias por estar engañando a la gente que sabes jugar futbol, te lo digo que jugué en esa posición. Señor Laporta abra la puerta y que se vaya, esta gente que no siente colores que se vaya, yo sudé esa camiseta".

Además, se posicionó al lado de Xavi Hernández en su decisión de no contar con el internacional francés: "Aplaudo la decisión de no convocarlo, porque ese vestuario merece respeto. Con 121 años de historia merece respeto y ¡si no lo respeta, fuera!", sentenció.