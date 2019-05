El embajador de Reino Unido en España: "Si Steven Gerrard quisiera un sofá, le acogemos en la Embajada"

Madrid toma color a dos días de la celebración de la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano entre el Liverpool y el Tottenham. Por ese motivo, este jueves, Juan Antonio Alcalá acudió a la casa en la que vive el embajador del Reino Unido en España, para hablar de fútbol en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Simon Manley comentó que su función estos días consiste en "dirigir nuestro equipo consular, que ayuda a los británicos y a la gente que trabaja estrechamente con Policía y autoridades para que este fin de semana sea un éxito, una fiesta de fútbol inglés.Tenemos 17000 entradas por cada equipo, y habrá miles de británicos que van a venir para aprovechar el fin de semana en Madrid", explicó.

Al Embajador, que lleva seis años en nuestro país, le gusta el fútbol. Es fan del QPR: "Es el equipo de mi barrio de Londres, en la temporada 75-76 fue el mejor equipo" y conoce perfectamente a los presidente de los dos finalistas de la gran cita europea: "He coincidido con ellos en otros partidos de Liga de Campeones". Pero no se moja con un pronóstico: "No me 'mojo' por ningún equipo, aunque mi padre nació en el barrio de Tottenham". Además, presume de haber conocido a Gareth Bale: "No sé por qué Bale no aprende el español. Le conozco, es muy simpático, soy fan suyo".

Sabe de los precios desorbitados que tanto hoteles como particulares están poniendo a los alojamientos para los aficionados que pretenden desplazarse a Madrid. Bromeó con la posibilidad de que Steven Gerrard busque cama en la capital de España: "Si quiere un sofá para dormir, le acogemos en la Embajada".