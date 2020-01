El Al Shabab saudí anuncia el fichaje de Éver Banega

El Al Shabab, club de Arabia saudí, ha anunciado este sábado el acuerdo al que ha llegada para fichar por tres temporadas al centrocampista argentino del Sevilla Éver Banega, que termina contrato con la entidad andaluza el próximo 30 de junio y, por consiguiente, se marchará gratis.

El perfil oficial de Twitter del Al Shabab ha confirmado que Banega, de 31 años e internacional absoluto con Argentina en 64 ocasiones, se incorporará el verano próximo al equipo que dirige el entrenador español Luis García Plaza y en el que milita el centrocampista senegalés Alfred N'Diaye, antiguo futbolista del Real Betis.



Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a