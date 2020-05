Sergio González: "Volver el 12 de junio va a ser precipitado"

Sigue habiendo opiniones de todo tipo en torno a la vuelta del fútbol español y los requisitos para que LaLiga Santander pueda ponerse en marcha.

Este jueves, el entrenador del Real Valladolid Sergio González se mostró contrario al regreso de la competición el 12 de junio, como quiere el presidente de LaLiga, Javier Tebas: "No estamos preparados para esta nueva forma de vivir LaLiga, de vivir el fútbol. Yo creo que volver el 12 de junio va a ser precipitado", declarón en una entrevista concedida a Televisión Española.

Además, no ocultó sentirse molesto por no haber contado ni para la Liga ni la Federación: "Tanto de LaLiga como de la Federación no han tenido ese detalle de poder conversar con nosotros. Que nosotros no vamos a descubrir la penicilina, no somos más que nadie, hay una sensación de que podíamos rebatirles algo".

También aseguró haber recibido "un toque de atención" por haber participado con algunos de sus jugadores en ejercicios concretos durante estos días de entrenamiento: "Han visto que Zidane también participaba en los rondos, otros entrenadores también participaban. En la época de diez futbolistas no nos sirve de mucho".

Y una crítica más, con la medida por la que los equipos se desplacen el mismo día de partido a su estadio de destino: "Quizás te guste más viajar el día antes", una medida que ha sido criticada también desde el Mallorca, obligados a coger vuelos en cada uno de los partidos a domicilio.