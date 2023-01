Sánchez Flores se sentará en el banquillo este sábado ante el Betis

El Getafe atraviesa una mala situación en LaLiga. Tras su derrota este domingo en Barcelona (1-0), el club azulón acumula tres partidos consecutivos sin ganar, y solo una victoria en los últimos cinco partidos, y a eso hay que unirle la eliminación copera ante el Levante.

A pesar de estos resultados, desde el club azulón no se plantean realizar ningún en el banquillo y Quique Sánchez Flores se sentará el próximo sábado (21:00h) en el partido ante el Betis en el Coliseum, tal y como ha informado nuestra compañera Gemma Santos en Deportes COPE.

Quique Sánchez Flores carga contra su plantilla y el presidente del Getafe antes de visitar al Barcelona "Nunca he conocido un Getafe más turbulento, no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros 9, algo está pasando", criticó el técnico azulón que pidió "unión en el proyecto". 20 ene 2023 - 12:55

En el Getafe están preocupados por la situación que vive el equipo, como hemos señalado antes con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, que le ha llevado al equipo madrileño a coquetear con el descenso, no en vano tiene 17 puntos, los mismos que el Real Valladolid, equipo que abre esos puestos, pero a pesar de esa preocupación, no habrá relevo en el banquillo.

Además, desde el club han negado a Gemma Santos que hayan llegado a un acuerdo con otro entrenador. Esta información llega después de los rumores aparecidos durante los últimos días que apuntaban a un regreso de José Bordalás a Getafe.

Anoche, tras el partido del Camp Nou, Quique Sánchez Flores fue preguntado sobre Bordalás, pero no quiso pronunciarse sobre la posible llamada de la directiva del Getafe a José Bordalás para sustituirle en el cargo y comentó que no tiene intención de hablar sobre "este tema", porque no puede "controlar eso".