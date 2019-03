Sigue en directo la presentación de Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid

ZINEDINE ZIDANE

Es un día especial para todos y estoy muy feliz de volver a casa. Quiero otra vez trabajar y poner lo que siempre, poner al club donde tiene que estar.

¿Cuáles son sus sensaciones?: Son buenas, estoy muy contento de volver.

¿Qué ha cambiado de Zidane desde que se fue y cree que hacen falta muchos cambios?: Me fui porque lo necesitaba y la plantilla necesitaba un cambio después de ganar todo. Había que cambiar. Vuelvo porque me llamó el presidente y, como quiero mucho al presidente y al club, aquí estoy. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Tomé la decisión para el bien de todos.

No me olvido de lo que ganamos pero tampoco de las cosas mal que hice. Nadie me va a quitar la ilusión que tengo para entrenar.

Tenemos que cambiar cosas para los próximos años, pero ahora no es lo importante.

Sé que ganamos la Champions pero sé lo que pasó durante la temporada. Pensé que esa era la decisión que debía tomar y ahora pienso que esta es la decisión que debo tomar. He tenido varias propuestas pero quería estar aquí.

¿Tuvo dudas de volver?: No, nada. Cuando escucho lo que se dice... Cuando me llamó el presidente, yo no puedo decirle 'no'.

Cuando has ganado puedes tener un bajón siendo jugador. No estoy contento de cómo han ido las cosas y ellos los primeros. Pero el año pasado pasó lo mismo estando yo como entrenador. A ver estos once partidos que nos quedan y para los años que vienen.

¿Le gustaría que volviese Cristiano?: No es el tema. Sabes lo que ha sido Cristiano aquí, es la historia de este club, ha sido uno de los mejores.

He descansado estos meses, me llama el presidente y tenía ganas de venir. Tal vez hace cuatro meses no hubiese sido así.

¿Tenías alguna deuda con el club por irte?: No. Era la mejor solución para todo, no para mí.

FLORENTINO PÉREZ

Los madridistas hemos vivido juntos una de las etapas más brillantes, solo comprable a cuando se creó el mito del Real Madrid con Di Stefano y don Santiago Bernabéu. Llevamos más de mil días como campeones de Europa de fútbol y baloncesto. Es una época diversa y compleja, pero estos jugadores han dado triunfos y títulos inolvidables; cuatro Champions en cinco años es casi irrepetible; todos tendrán nuestro reconocimiento para siempre.

Buscamos la excelencia para estar a la altura de lo mejor de nuestro pasado. Esta temporada no hemos obtenido los resultados que deseábamos; quiero agradecer el trabajo de Solari, que ha demostrado su profesionalidad y lealtad a este club, que es su casa. Que siga unido a este club si lo desea.

Queremos empezar ya a trabajar en busca de una nueva etapa ilusionante con uno de nuestros grandes símbolos al frente para recuperar la ilusión, por eso damos la bienvenida a Zidane. De nuevo asumes la responsabilidad en un período de dificultad y estás aquí porque amas a este club. Cuando te lo ofrecimos hace cinco días demostraste tu lealtad. No olvido aquel día que logramos ficharte, para todos nosotros llega el mejor entrenador del mundo.

Estamos orgullosos de que otra vez estés con nosotros. Gracias por estar aquí y gracias por tu lealtad y formar parte de este escudo legendario.