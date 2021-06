Agüero, en su presentación: "Si Messi sigue, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor"

El atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero fue presentado este lunes como nuevo jugador del Barcelona en el Auditorio 1899 del Camp Nou. El ex del City firma por dos temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.



Recibido con un tango y acompañado por Joan Laporta, Mateu Alemany y Rafa Yuste, Agüero subrayó que "intentaré ganar cosas importantes". "Para mí, el Barcelona es el mejor equipo del mundo", reiteró.



Durante muchos años se ha vinculado el nombre del 'Kun' al Barcelona. "Algún día se fijarán en mí, pero no me lo imaginaba. Ni lo dudé. No quiero hablar de otro equipo. Fue una alegría inmensa cuando contactaron con mi agente. La mejor motivación es que estoy en el Barcelona".





?? @aguerosergiokun: "Es un placer y un orgullo jugar con Leo. Si él sigue, que creo que sí, intentaré darlo todo como él ha hecho siempre" #KunCulerpic.twitter.com/CZWI5euqbE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2021



Agüero espera jugar junto a Messi: "Lo que pase con Leo son las decisiones que tomará con el club. Es un placer y un orgullo jugar con él. Lo conozco bastante e intentaremos dar lo mejor para el club. Hablo todos los días. Me puso felicitaciones en el último mensaje. Entrenar y jugar con él va a ser mucho más fácil".



Sobre su paso por el City, comentó: "Salvo la temporada pasada he hecho nueve años muy buenos. Los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente. La rodilla está perfecta. Ahora me toca demostrar lo que hice en el Manchester City".



"No es asunto mío. El club tomará la mejor decisión. No tengo el derecho de poder opinar", manifestó sobre el futuro del técnico de Ronald Koeman. "No, no he hablado con él", añadió.



El delantero argentino confesó las palabras que le dijo Pep Guardiola tras ganar la Premier. "Te vas al mejor equipo del mundo". "Todos sabemos que Pep es un 'crack' como entrenador. Ha propuesto un fútbol diferente. Me ha ayudado mucho e hizo mejor a todo el equipo".







"Mi rol es hacer una buena pretemporada. La decisión la toma después el entrenador. De ninguna manera me considero titular. Hay que respetar a los compañeros que ya están. Hay que ganárselo".





El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (2i), acompañado por el director deportivo Mateo Alemany (d) y el vicepresidente del club, Rafael Yuste (i), presentó esta tarde al delantero argentino Sergio "Kun" Agüero.Alejandro Garcia





"Cualquier entrenador quiere tener a Agüero"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, presente durante la firma del contrato por dos temporadas del delantero Sergio Agüero manifestó que "es un jugador excepcional. Puede jugar en cualquier posición. Ya le dijimos a Koeman que ficharíamos al 'Kun'".



Y añadió sobre el técnico holandés. "Con Ronald ya os dije que hemos iniciado un período de reflexión. Hay contactos y tiene contrato en vigor. En estos momentos vamos a ver cómo se desarrollan estas conversaciones, pero van muy bien".











