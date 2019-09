El Real Madrid reina en el once ideal de la FIFA, con Messi, De Jong y Cristiano Ronaldo

Cuatro jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Eden Hazard; y dos del FC Barcelona, Leo Messi y Frenkie de Jong, han sido elegidos en el once ideal de la FIFA, conocido como el 'FIFA FIFPro World11', una alineación que han completado los campeones europeos Alisson y Virgil van Dijk y Matthijs de Ligt, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid, a pesar de su decepcionante curso, ha logrado colar a cuatro de sus futbolistas en el equipo; además de Ramos -central-, Modric -centrocampista- y Marcelo -lateral izquierdo-, que repiten respecto al año pasado, también está el reciente fichaje blanco, el belga Eden Hazard -delantero-, que estuvo en el once en la edición pasada y que ve recompensada su labor tras conquistar la Liga Europa.

Completando la terna de centrocampistas está el ahora barcelonista Frenkie de Jong, por su gran temporada con el Ajax, y Leo Messi vuelve a meterse entre los delanteros destacados junto al ariete del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé y el portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo, ausente en la gala.

En portería se encuentra Alisson Becker, campeón de Europa y de la Copa América, y en centro de la defensa Virgil van Dijk, que también reinó en la 'Champions' y fue subcampeón de la Copa de Naciones. El lateral derecho es para el holandés Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus).

Además, este año, por primera vez, también se ha decidido el mejor once del año en el fútbol femenino, marcado por el grandioso Mundial que ha cuajado la selección de Estados Unidos, que ha colado a cinco de sus jugadoras en el once ideal.

Así, la holandesa del Atlético de Madrid Sari van Veenendaal está en portería, por detrás de la francesa Wendie Rénard (Olympique de Lyon), la sueca Nilla Fischer (Wolfsburgo) y la británica Lucy Bronze (Olympique de Lyon) en la línea defensiva.

En el centro del campo están Kelley O'Hara (USA/Utah Royals), Amandine Henry (FRA/Olympique de Lyon) y Julie Ertz (USA/Chicago Red Stars), mientras que arriba forman Marta (BRA/Orlando Pride), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit), Megan Rapinoe (USA/Reign FC) y Alex Morgan (USA/Orlando Pride).

Los onces ideales de este año son el resultado de la votación de más de 24.000 futbolistas profesionales elegidos por sus propios compañeros en cada posición.

ZSORI, MEJOR GOL; BIELSA Y EL LEEDS, PREMIO AL FAIR PLAY

El galardón al mejor gol, el conocido premio Puskas, recayó en el húngaro Daniel Zsori por su tanto de chilena con la izquierda en los últimos minutos del partido entre el Debrecen y el Ferencvaros. Finalmente, Leo Messi no ha podido recoger el galardón por su vaselina con la zurda ante el Real Betis.

Además, Marcelo Bielsa y el Leeds United recibieron el premio al 'Fair Play' por el insólito tanto en propia que el técnico argentino mandó marcar a los suyos ante el Aston Villa; Mateusz Klich marcó mientras un jugador del equipo contrario estaba lesionado en el césped, y trató de compensarlo anotando en propia puerta. El encuentro acabó con 1-1, lo que acabó permitiendo a su rival por el ascenso, el Sheffield United, asegurarse su plaza directa en la Premier League, en detrimento del Leeds.

Por último, la brasileña Silvia Grecco se llevó el Premio a la Afición, una emotiva historia de amor al acompañar y narrar para su hijo Nickollas, discapacitado visual y con autismo leve, los partidos del Palmeiras.

--ONCE IDEAL FIFPRO 'THE BEST' MASCULINO.

PORTERO: Alisson Becker (BRA/Liverpool).

LATERAL DERECHO: Matthijs de Ligt (HOL/Ajax/Juventus).

CENTRALES: SERGIO RAMOS (ESP/Real Madrid) y Virgil van Dijk (HOL/Liverpool).

LATERAL IZQUIERDO: Marcelo (BRA/Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Luka Modric (CRO/Real Madrid) y Frenkie de Jong(HOL/Ajax/FC Barcelona).

DELANTEROS: Lionel Messi (ARG/Barcelona), Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain), Eden Hazard (BEL/Chelsea/Real Madrid) y Cristiano Ronaldo (POR/Juventus).

--ONCE IDEAL FIFPRO 'THE BEST' FEMENINO.

PORTERA: Sari van Veenendaal (HOL/Arsenal/Atlético).

DEFENSAS: Wendie Rénard (FRA/Olympique de Lyon), Nilla Fischer (SUE/Wolfsburgo) y Lucy Bronze (GBR/Olympique de Lyon).

CENTROCAMPISTAS: Kelley O'Hara (USA/Utah Royals), Amandine Henry (FRA/Olympique de Lyon) y Julie Ertz (USA/Chicago Red Stars).

DELANTERAS: Marta (BRA/Orlando Pride), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit), Megan Rapinoe (USA/Reign FC) y Alex Morgan (USA/Orlando Pride).

--PREMIO PUSKÁS.

Daniel Zsori (HUN/Debrecen/Fehérvár).

--PREMIO A LA AFICIÓN.

Silvia Grecco.

--PREMIO AL FAIR PLAY.

Marcelo Bielsa y el Leeds United.