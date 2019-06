Arancha Rodríguez contó en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño que el Real Madrid no intentará el fichaje de Neymar este verano. A pesar de que el PSG parecer haberle abierto las puertas de salida y que el Barça y el Real Madrid estarían detrás del brasileño, los blancos no harán ningún intento por su fichaje. Neymar no está en los planes del Real Madrid, ni por 300 millones ni por 100, y lo único que podría interesar a los blancos sería Mbappé, en el caso de que se pusiera a tiro.

El conjunto blanco ya ha fichado a Militao, Jovic, Hazard, Mendy y Rodrygo, y todavía podrían seguir incoportando nuevos fichajes, aunque está obligado a dar salida a muchos porque ahora suma 36 jugadores en su plantilla.

Además, Odegaard duda entre aceptar la oferta de la Real Sociedad o del Leverkusen; y Raúl de Tomás está cerca de cerrar su fichaje por el Benfica. El club portuguésha ofrecido 20 millones de euros y si se cierra el pase sería un traspaso.

James, que está disputando al Copa América, podría acabar recalando en el Nápoles, que ofrece la fórmula del Bayern de Munich: 5 millones de euros en una cesión y luego tener la posibilidad de pagar por su traspaso.

Isco no se va a ir del Real Madrid porque el malagueño no quiere marcharse y estará en la pretemporada con Zidane buscando convencer al entrenador francés.

Boban y Maldini, del Milan, se han reunido con el Real Madrid para pedir la cesión de Ceballos, Mayoral y Theo, pero sin concrtar nada más. Los dos clubes han quedado a volver a reunirse durante el verano porque el Milan no tiene mucho dinero para fichar y por eso busca cesiones.