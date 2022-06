El Real Madrid no fichará a ningún delantero

El Real Madrid no reforzará su delantera de cara a la próxima temporada. Paco González contó en El Partidazo de COPE que el club blanco no fichará a ningún delantero tras el 'no' de Mbappé a la oferta de Florentino Pérez. Después de que el francés decidira continuar en el PSG y renovara por el club parisino, el Madrid no ve necesario reforzar la delantera tras el doblete conseguido esta temporada, en la que se ha levantado la decimocuarta Champions League y el título de Liga.

Si finalmente salen Jovic o Mariano, el Madrid se quedaría con Borja Mayoral, que va a realizar la pretemporada con el equipo, pero ese sería el único refuerzo para la zona de ataque. Ancelotti seguirá contando con Benzema, Vinicius, Rodrygo y Asensio, como jugadores habituales; y Mariano y Jovic, que han contado con muy pocos minutos esta temporada y que podrían acabar saliendo. Además, se confía en la recuperación de Hazard, ausente prácticamente toda la temporada por culpa de las lesiones.

De momento, el Madrid ya ha hecho oficial el fichaje de Rudiger, central que llega del Chelsea y que lo hace gratis, después de haber finalizado su contrato con el conjunto inglés. Además, está muy cerca de cerrar a Tchouameni, por el que podría pagar 80 millones de euros más variables al Mónaco.