Ancelotti: "Descarto al 100% que vaya a haber más fichajes"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este jueves que, "como ciudadano y como la mayoría de gente", el "comportamiento" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la celebración del reciente título en el Mundial femenino no le ha gustado, aunque no quiso valorar si debe dimitir o no, porque ya "hay órganos que tomarán la decisión más adecuada".

"Es un tema muy delicado, creo que, como ciudadano y como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente", indicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 entre el Real Madrid y el RC Celta.

El preparador merengue no quiero "entrar" en el tema de una posible dimisión de Rubiales, que besó en los labios a la jugadora de la selección Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, además de otros actos, como celebrar el triunfo de manera muy efusiva en el palco del estadio. "Creo que hay órganos que van a decidir esto. Me quedo con lo que he dicho antes, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuaday ya está", concluyó Ancelotti.

Carlo Ancelotti descartó también de forma tajante la llegada del delantero francés Kylian Mbappé en los últimos días de mercado, al afirmar que "al cien por cien" su plantilla está cerrada y solamente se podrá producir alguna salida. "Lo descarto al cien por cien", respondió 'Carletto' cuando fue preguntado por alguna incorporación en la última semana de mercado.

Carlo Ancelotti ha reconocido que no le gustó el comportamiento de Rubiales con Jenni Hermoso.EFE





En el capítulo de salidas, Ancelotti no se mostró preocupado con los numerosos fichajes que se están realizando desde Arabia Saudí, aunque sí pidió que se regule el aspecto económico. Su mercado cerrará más tarde y existe el riesgo de perder un futbolista en septiembre. "Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto", manifestó.

"El fútbol en Arabia ofrece mucho más dinero que el europeo. Es un hecho. Está pasando. Que cada uno decida lo que quiera. Es claro que los organismos internacionales tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado", agregó.