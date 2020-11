El Real Madrid aún no ha llamado a Sergio Ramos

La renovación de Sergio Ramos sigue trayendo de cabeza a la afición del Real Madrid. A pesar de ello, según ha informado Manolo Lama en El Partidazo de COPE, el capitán aún no ha recibido la llamada deFlorentino Pérez para comenzar la negociación.

A pesar de las informaciones que han afirmado que Ramos tiene alguna oferta de otro club encima de la mesa, el de Camas no quiere escuchar a ningún club sin haber hablado antes con el Real Madrid. De hecho, solo tiene una idea en la cabeza: quedarse en el Real Madrid.

Sergio Ramos termina contrato el próximo verano y, según informó la Cadena COPE hace unas semanas, el Real Madrid pondrá todo de su parte para conseguir renovar a quien ya es una leyenda del equipo blanco. Un año más y un aspecto económico más acorde por la situación de la pandemia sería la oferta que le planteará el Real Madrid.

�� Informa @lamacope



❌ El @RealMadrid aún no ha llamado a @SergioRamos



�� Ramos no ha recibido ofertas ni va a escuchar ninguna hasta que no hable con el Madrid



⚪️ Su prioridad es quedarse en el Madrid#PartidazoCOPEpic.twitter.com/sMS4CFLH9H