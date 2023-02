Raillo vuelve a avivar su polémica con Vinicius

Mallorca y Real Madrid vuelven a verse las caras este domingo (14:00 horas) en el feudo balear después de la polémica de la pasada temporada y lo ocurrido en el partido de la primera vuelta que los de Ancelotti se llevaron por 4-1 allá por el mes de septiembre.

En ese momento, el capitán del Mallorca,Antonio Raillo, fue muy contundente con Vinicius al que acusó de calentar y provocar a sus compañeros durante todo el encuentro y llegó a asegurar en una entrevista en el Diario de Mallorca: "Vinicius que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Antonio Raíllo, capitán del @RCD_Mallorca, da su opinión sobre Vinicius ??



"Si el día de mañana tengo que poner de ejemplo para mis hijos a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca lo pondría a él" pic.twitter.com/Y4JwAxwi7W — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2023

Ahora, vuelve a dejar un dardo al futbolista brasileño del Real Madrid en el Twitch de 'DAZN' tras ser preguntado por la relación que tiene con Vinicius: "Me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema, pero nunca le pondría a él".