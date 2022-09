Raíllo: "Vinicius comete muchas faltas de respeto dentro del campo, que no insulte"

El pasado 11 de septiembre se disputó el encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca que se acabó llevando el equipo blanco por 4 a 1.

Pero ese partido nos dejó momentos de tensión entre Vinicius y varios miembros del equipo balear, incluida una situación con el técnico Javier Aguirre. Durante una jugada, el brasileño pasó junto al lado del banquillo balear y después de esa acción, Vinicius se dirigió a Aguirre diciéndole: "Eso no, eso no".

Vinicius desvela la frase que le dijo Aguirre y que desencadenó el enfado con el banquillo del Mallorca El programa 'El Día Después' emitió unas imágenes de Vinicius durante el choque de este domingo ante el Mallorca y el brasileño confesó a Nacho la frase que le dijo Aguirre. 13 sep 2022 - 10:36

Vinicius y Javier Aguirre, durante el partido en el Bernabéu.





Durante el encuentro, y tras el tanto el tanto que marcó, el propio Vinicius se dirigió al defensa del Mallorca Antonio Raíllo, con quien ya tuvo problemas durante el choque y le dijo: "Dale otra, dale otra".

Precisamente Raíllo ha sido el último en pronunciarse sobre este tema. En una entrevista en El Diario de Mallorca, el central bermellón analiza todo lo ocurrido con el brasileño durante el partido.

"Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", señala Raíllo y añade: "Comete muchas faltas de respeto dentro del campo, que no insulte".

Por otro lado, el central habla del momento del equipo en este comienzo de temporada donde ha conseguido 8 puntos de 18 posibles. Raíllo apunta que tienen que seguir "en la misma línea": "El equipo ha estado bien, ha competido bien, podíamos haber sacado más puntos como en el partido contra el Girona si no lo estropeamos en esa jugada y en el partido del Madrid, el equipo planta cara y si aprovechamos la de Antonio Sánchez que estuvo a punto de meter el 1-2 podríamos haber puesto la cosa más difícil".