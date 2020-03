Quique Setién, sobre el 'caso Eder Sarabia': "Ya hemos pedido disculpas a la plantilla y al club"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, admite en una entrevista a El Periódico que ya ha pedido perdón por las críticas y aspavientos que su segundo, Eder Sarabia, realizó en el banquillo durante el clásico del pasado domingo en el Bernabéu.

A la pregunta de si por esta situación se han disculpado y ante quién, Setién fue contundente: "A todos, a todos. Es un comportamiento que no deberíamos tener. Porque hay otra manera de decir las cosas. No es cuestión de darle explicaciones a la plantilla. No estamos a gusto con estas cosas. Es un error que hemos cometido y debemos tratar de evitarlo. Esto no es lo propio. Tampoco nos extendemos más y no me refiero a que esto haya salido".



El vestuario del Barça, molesto con las formas de Eder Sarabia en el clásico La plantilla considera que las formas no son las más adecuadas para dirigir al equipo desde el banquillo. 03 mar 2020 - 00:05

Entrevista a Setién: "Ya hemos pedido disculpas por lo de Sarabia". https://t.co/pGZNetRjRr pic.twitter.com/zlvcFdWuWG — El Periódico (@elperiodico) March 5, 2020



"Esa situación me ha afectado mucho a mí. Lo primero en lo que pienso es en el club y en la imagen del club. Debe ser una imagen impoluta, hay que cuidarla. Es un tema me preocupa mucho. Es algo muy importante para mí. Nos pueden criticar porque haces mal lo cambios, porque planteas mal los partidos... Por lo que sea, pero no por el comportamiento. Es verdad que hay que entender a las personas y los momentos. No todos somos iguales. Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, que para muchas cosas nos viene fenomenal. Pero tiene que aprender a controlarse", razonó Setién.



���� @QSetien en una entrevista en @elperiodico



���� "Ya hemos pedido disculpas a la platilla y al club por lo de Eder Sarabia"



��️ "Es un poco vergonzoso que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo en el banquillo. Es algo que se debería erradicar" pic.twitter.com/oXpS901pit — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 5, 2020



El Periódico avanza en su sitio en Internet parte de la entrevista que mañana publicará en papel, ofreciendo un extracto de uno de los asuntos más candentes estos últimos días, después de que algunos canales pasasen los movimiento y comentarios que se dieron en el banquillo del Barcelona en el Bernabéu, especialmente cuando Sarabia se refería a jugadas de los barcelonistas.

"Es un tema que Eder está intentando solucionar. Es un chaval joven, un chaval impulsivo, que tiene muchísima energía, que para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser intachable. Es verdad que hay un momento aislado en el que te puede pasar cualquier cosa, te vuelves loco y te descerebras, pero esto hay que tratar de controlarlo", añade el texto.