El PSG no quiere negociar con el Atleti por Cavani; Gil Marín pide al jugador que también presione a su club

Algunos medios están informando que el delantero del PSG Edinson Cavani se ha plantado y no quiere jugar en el PSG porque quiere forzar su salida del club este mes de enero.

El pasado 4 de enero de 2020, la Cadena COPE desveló en exclusiva que Miguel Ángel Gil y Andrea Andrea Berta habían viajado a París expresamente para conseguir que el PSG le diera a Cavani tras mostrar el acuerdo que existía entre el club rojiblanco y el futbolista. El PSG se resistia porque pide una cantidad elevada para ser un jugador que acababa contrato en junio.

El Atlético mueve ficha por Cavani Antonio Ruiz contó en Tiempo de Juego que una delegación del Atlético ha viajado a París para negociar el fichaje del delantero uruguayo. 04 ene 2020 - 17:11

Antonio Ruiz contó este martes en El Partidazo de COPE que hoy, Gil Marín ha estado presente en una reunión de la ECA, que preside Andrea Agnelli y que tiene en Nasser Al-Khelaïfi, propietario del PSG, como uno de sus hombres fuertes, el directivo del Atlético de Madrid ha intentado de nuevo abordar la operación por Cavani. Ahora mismo la bola está en el tejado del PSG porque Cavani tiene cerrado hace mucho tiempo el acuerdo con el Atleti, y sólo falta que el PSG afloje. No parece normal que el club parisino ponga tantas dado el poco tiempo que el delantero tiene de contrato.

El PSG juega su próximo partido en Francia ante el Monaco. El hecho de que Cavani no esté en la lista de convocados ha disparado todas las alarmas. Sin embargo, su ausencia se debe a unas molestias musculares.

La información contada por Manolo Lama es que Gil Marín regresó esta misma tarde a Madrid procedente de París donde, efectivamente, ha estado pujando nuevamente por el futbolista.

De hecho, la única petición que le ha hecho Diego Simeone al máximo mandatario del Atlético de Madrid en este mercado de invierno es "Cavani o nada". Y hasta ahora, todas las respuestas que ha recibido el club rojiblanco es que el PSG no quiere negociar. Prefiere que Cavani se le vaya gratis a tener que negociar. Ambos saben que el dinero que pueda dejar el Atlético de Madrid es irrelevante para el presupuesto que maneja el PSG. No es una cuestión de dinero, aunque el Atlético de Madrid también sabe que el jugador puede llegar gratis en junio. En París saben que, si por cualquier incidente, se lesiona Icardi a lo largo de los próximos seis meses, no contarían con otro jugador de garantías.