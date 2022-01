La Policía, obligada a custodiar la casa de Medina Cantalejo tras haber sido amenazado en redes sociales

La labor de los colegiados en la jornada número 20 de LaLiga Santander ha centrado los comentarios de las redes sociales en las últimas horas. Las polémicas jugadas del Rayo-Betis y el Valencia-Real Madrid han generado multitud de opiniones con el presidente de los árbitros como centro de todas las críticas. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha recibido numerosas amenazas en las últimas horas.

Tanto es así que, este lunes, la Policía se ha tenido que personar en su casa para proteger a su familia ante las amenazas que ha recibido en las últimas horas. Medina Cantalejo, según ha informado Isaac Fouto, se encuentra en Arabia Saudí por motivo de la Supercopa de España y se encuentra tranquilo y en permanente comunicación con su familia.

El Betis califica de "ignominia" y de "incomprensible" el arbitraje que han sufrido en Vallecas



El Betis sacó un punto del fortín de Vallecas, dónde aún permanece invicto el Rayo tras diez partidos, en un duelo que comenzó ganando con un tanto de Sergio Canales neutralizado por Iván Balliu en la segunda parte, en la que jugó con un futbolista menos por expulsión de Alex Moreno.

Expulsión polémica que no pasó desapercibido para el entrenador verdiblanco Manuel Pellegrini: "Veo a los árbitros muy nerviosos, no tienen capacidad de dialogo. Si hoy estima que ve la imagen y está seguro no hay nada que decir".

El propio equipo bético, a través de su cuenta oficial de Twitter, también se quejó del arbitraje vivido en Vallecas. Hablan de "ignominia" y de "arbitraje incomprensible".

Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible. (2/2) — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) January 9, 2022





El Valencia tira de ironía en Twitter por el penalti de Casemiro

Además del Betis, el Valencia también quiso comentar la labor arbitral de su partido ante el Real Madrid tirando de ironía desde su cuenta oficial.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel#RealMadridValencia ??? — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022