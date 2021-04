Pogba critica a Mourinho: "Cuando pierde no quiere hablar del partido, prefiere hablar del padre de alguien"

Paul Pogba ha criticado a José Mourinho, el que fuera su entrenador en el Manchester United durante dos temporadas y media, en una entrevista en Sky Sports. En ella Pogba habla de su relación con el noruego Ole Gunnar Solskjaer, actual técnico de los red devils y que precisamente sustituyo al portugués en el banquillo de Old Trafford.

Para el jugador francés la principal diferencia entre ambos es que "Ole, no iría contra los jugadores. Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé". En relación a ello se refirió al pasado United-Tottenham y las palabras del luso en rueda de prensa tras el encuentro: "Ganamos el partido, él perdió y no quiere hablar del partido, quiere hablar del padre de alguien, eso e slo que hace. Todo el mundo lo conoce, es muy Mourinho".