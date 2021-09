Pjanic se marcha cedido al Besiktas

Miralem Pjanic no jugará más esta temporada con la camiseta del Barcelona. El centrocampista bosnio ha puesto rumbo a Estambul para marcharse cedido al Besiktas turco. Sabedor de que no contaba para Ronald Koeman ha preferido hacer las maletas y cambiar de club.

Miralem Pjanic will land in Istanbul tonight. He has definitely accepted to join Besiktas as he doesn’t want to spend 6 months out of the team in Barcelona ?????? #Besiktas#FCB



Final details to be sorted between the two clubs on salary payment. Medical scheduled. Here we go soon. pic.twitter.com/fTbGTb4jCO