Piqué no quiere cerrar "al 100%" la puerta a una posible vuelta a la selección

El jugador del Barcelona, Gerard Piqué, estuvo este domingo en el canal de Twitch de Ibai Llanos y durante su charla, Piqué habló sobre diferentes temas de la actualidad del club blaugrana y dejó una interesante frase sobre lo que haría si él fuera presidente culé.

"Haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo, que son tóxicos, y entre ellos al que se sienta señalado como entorno", reconoció Piqué.

No se escondió a hablar del jugador francés Ousmane Dembélé, gran protagonista del mercado blaugrana. Piqué señala que entiende "a ambas partes" porque "estamos en un negocio que mueve mucha pasta" y "cada uno es libre de defender sus intereses", por ello él espera que "se encuentre la mejor solución" y sobre ello añade que "alguna vez se lo hemos preguntado y no se moja, está a verlas venir".

Este lunes finaliza el mercado de fichajes de invierno. De momento, el Barcelona ha incorporado a Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré: "Se está rumoreando que pueden haber más operaciones, nos vamos a adaptar a lo que venga. Han llegado compañeros que pueden ayudar mucho".

Piqué abandonó la selección española, pero confiesa, que aunque es muy díficil, no quiere cerrar al cien por cien la posible vuelta al combinado nacional: "Obviamente, yo he dejado la selección. No quiero cerrar la puerta. En un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%".

Y además, aconseja a Haaland que no fiche por el mismo equipo que Mbappé "si quiere jugar y ganar el Balón de Oro" y por otro lado, volvió a señalar que "hablé con Vinicius para convencerle de que viniera al Barça".