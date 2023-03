Pedro Porro: "Fue una bofetada irme al Valladolid desde el City"

Pedro Porro ha sido una de las novedades de Luis de la Fuente en su primera convocatoria como seleccionador de España. El lateral derecho ha regresado a la convocatoria tras estar fuera durante varias listas, en una temporada difícil para su equipo, el Tottenham, en plena eclosión por las declaraciones recientes de Antonio Conte, su entrenador.

Sobre estos temas y más habla en una entrevista con The Guardian. "¿Las declaraciones de Conte? Esa es su opinión y no me meto, porque no me toca a mí. Y no, no me arrepiento de fichar por el Tottenham. Mi plan a largo plazo es jugar en el Tottenham, yo solo pienso en el éxito para el equipo y podemos arreglar esta situación", aseguró el internacional con España.

También recordó su salida del Manchester City. "Me sorprendió cuando me lo dijo mi agente. Tenía que crecer. Cuando me fui del Manchester City al Valladolid fue una bofetada en la cara, era muy joven. Todo sucedió muy rápido. Aprendí en el Valladolid, me costó más, pero de los años duros se aprende", señaló Porro.

Por úlltimo, también habló sobre las críticas que le han caído en Londres, como las de Tim Sherwood, antiguo entrenador del Tottenham:"Realmente espero que siga diciendo cosas malas sobre mí que me hagan más fuerte. Pero es cierto que me impresionó porque llevaba muy poco tiempo en un club grande. A mí déjame en una prisión y terminaré siendo el dueño, pero es difícil. Él no será el primero en tener que cerrar la boca”.