Un exentrenador del Tottenham se ceba con Pedro Porro en su debut: "Es muy malo..."

Pedro Porro está comenzando una nueva etapa en Londres. El lateral extremeño llegó al Tottenham, sobre la bocina, en el mercado de invierno, buscando reforzar el lateral derecho del equipo de Antonio Conte, una posición necesitada en el equipo del italiano. Fueron 45 millones de euros los que desembolsó el equipo de Daniel Levy para hacerse con los servicios del español.

El día para debutar no fue el idóneo, pues disputó sus primeros minutos en la derrota por 4-1 del Tottenham ante el Leicester. Fue titular y jugó 75 minutos, hasta irse sustituido por Emerson Royal. Una paliza, la que los 'foxes' endosaron a los Spurs, en la que muchos han buscando culpables por lo ocurrido.

Harvey Barnes makes it 4-1 against Tottenham!



Tim Sherwood is FUMING with Pedro Porro ?? pic.twitter.com/kVrabVyoMw