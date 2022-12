Paco González: "Para mí Pelé es el más grande de la historia y apenas le he visto"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', considerado uno de los mejores de la historia de este deporte, ha fallecido este jueves a los 82 años después de sufrir problemas de salud desde finales de noviembre.

La noticia llegó con 'Tiempo de Juego' en directo y el director del programa Paco González realizó una primera despedida del exfutbolista brasileño:

"Acaba de fallece Pelé. Son las 20:01 y llega desde Brasil la noticia temida y trístemente esperada del fallecimiento del 'Rey' del fútbol a los 82 años de edad víctima de un cáncer que no ha podido superar y contra el que ha estado luchando los últimos años.

Pelé, el más grande de la historia si la historia se mide, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los Mundiales el único que tiene tres y en dos de ellos absolutamente decisivo.

Desde el punto de vista de los goles, también puede ser el mejor de la historia porque hizo mil. Si se mide desde el punto de vista del impacto, por él se crearon las tarjetas amarillas de tantas patadas como le dieron en el Mundial del 66 en Inglaterra, justo el único que no ganó.

Si se mide por imágenes y jugadas históricas, él fue una fábrica de jugadas históricas. El gol de Pelé, que es tirarlo desde el medio del campo, que él nunca lo metió, pero fue el primero que lo intentó, además según caía el balón de un saque directo de un portero, el regate sin balón.

Para mí es el más grande de la historia y yo casi no le he visto. Yo solo le he visto, imágenes en vídeo e imágenes que se ven de aquella época.

Descanse en paz".