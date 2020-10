Özil se ofrece a pagar el sueldo de la 'Gunnersaurus', la mascota del Arsenal que ha sido despedida

El futbolista del Arsenal Mesut Özil se ha ofrecido a pagarle el sueldo a Jerry Quy, que ejerce como mascota del equipo desde hace 27 años y que fue despedido por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, mientras sea jugador del conjunto inglés.

"Me puso muy triste que Jerry Quy, más conocido como nuestra famosa y leal mascota 'Gunnersaurus' y parte integral de nuestro club, fuera despedido después de 27 años", escribió el jugador alemán en las redes sociales junto a una foto de la mascota del conjunto inglés.

Además, ofreció una solución para el trabajador. "Como tal, me ofrezco a reembolsar al Arsenal el salario completo de nuestro grandullón verde siempre y cuando yo sea un jugador del Arsenal para que Jerry pueda continuar con el trabajo que tanto ama", afirmó el mediapunta germano, que llegó al club 'gunner' en 2013 procedente del Real Madrid.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z